Aeroporto di Bologna, numeri record

Nel 2023 l’aeroporto di Bologna ha superato i livelli di traffico prepandemia e ha registrato il miglior anno della propria storia, arrivando a sfiorare i 10 milioni di passeggeri. Per l’esattezza, il Marconi ha registrato 9.960.205 passeggeri, pari ad una crescita del 17,4% sul 2022 e del 6% sul 2019. Dopo un inizio anno ancora "tiepido", con numeri in aumento sul 2022 ma ancora inferiori allo stesso periodo del 2019, dal mese di maggio si è registrata la prima inversione di tendenza. Ma è in estate che si è evidenziato il picco mensile, con circa un milione di passeggeri al mese per giugno, luglio, agosto e settembre