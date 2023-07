Aeroporto Marconi di Bologna, Giugno 2023 Record di Passeggeri

Con 982.300 passeggeri (+11% sul 2022), a giugno di quest’anno l’aeroporto Marconi di Bologna ha registrato il suo miglior mese di sempre, superando di circa 26mila unità il dato del record precedente, fissato ad agosto 2022. Nei primi sei mesi del 2023 i passeggeri complessivi sono stati 4.579.777, in aumento del 24,7% sul 2022. Archiviato anche il ‘periodo nero’ del Covid, con una crescita del 13,7% di giugno 2023 su giugno 2019 e con un +3,1% nel dato progressivo del primo semestre 2023 sullo stesso periodo 2019. Il numero di voli dei primi sei mesi dell’anno rimane invece ancora inferiore del 2,6% rispetto al 2019. A giugno i passeggeri su voli nazionali sono stati 251.849 (+42,1% sullo stesso mese del 2019 e +11,7% su giugno 2022), mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 730.451, in crescita del 6,3% sul 2019 e del 10,8% sul 2022. I movimenti aerei di giugno sono stati 7.023, in aumento del 7,6% sul 2019 e del 9,2% sul 2022. In crescita anche le merci trasportate per via aerea, pari a 3.472 tonnellate.