Ageop ’Accende la speranza’ nella lotta ai tumori pediatrici La Fiagop promuove la quinta edizione della campagna di sensibilizzazione sui tumori pediatrici "Accendi d'Oro, accendi la speranza". Le iniziative si svolgeranno fino a sabato con illuminazioni e giornate di sensibilizzazione con volontari e operatori sanitari del territorio. Test salivare per la compatibilità per i donatori di midollo osseo under 35.