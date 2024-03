Agevolazioni per giovani agricoltori

Si parla degli strumenti di agevolazione per giovani agricoltori lunedì nel convegno alla Casa dell’innovazione di Monteveglio su iniziativa dello sportello impresa dell’Unione Reno Lavino Samoggia. Dalle 17 il tema dello viluppo imprenditoriale nei cinque comuni dell’Unione: Casalecchio, Zola, Sasso, Monte San Pietro e Valsamoggia, verranno introdotti da Federica Govoni e Sara Maldina. Mentre delle opportunità di finanziamento parleranno Michele Zaccanti (introduzione delle opportunità in ambito agricolo), Daniela Cuticchia (insediamento giovani agricoltori e investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole), Davide Zaniboni parlerà di agriturismo, attività educative, didattiche, trasformazione prodotti agricoli ed enoturismo. Laura De Martino interverrà su innovazione e meccanizzazione e Riccardo Raimondi tratterà gli investimenti non produttivi nelle aree rurali.