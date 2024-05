Aggredisce la titolare col coltello. Hotel Gallo, arrestato ex tuttofare

Un grido d’aiuto disperato, a squarciare la quiete di metà mattina. Quando sono accorsi i dipendenti, nel fondo scala dello storico hotel ristorante ’Il Gallo’ si sono trovati di fronte una scena agghiacciante. La titolare a terra coperta di sangue, e il suo ex dipendente, albanese di mezz’età trapiantato a Castel San Pietro da una vita, con il coltello insanguinato appena abbandonato a terra. Non ha neppure tentato la fuga e ha abbozzato: "Mi hanno detto di farlo". Trasferita d’urgenza in elicottero al Maggiore, la donna è fuori pericolo di vita, ma la morte l’ha vista in faccia. Inaspettata quanto il gesto di quell’ex dipendente che per un anno aveva lavorato nell’hotel come tutto fare. "Era trattato come uno di famiglia", racconta uno storico amico della famiglia. Non c’erano mai stati problemi legati al lavoro. A suffragare questa tesi, il fatto che l’ex dipendente si fosse licenziato un mese fa, ma più volte alla settimana veniva a prendere il caffè e a scambiare quattro chiacchiere con titolare ed ex colleghi. Come ieri, intorno alle 10.30. Gliel’ha preparato e servito la stessa titolare. Poi, l’aggressione. A salvarla è stata la prontezza di riflessi. Ha bloccato il braccio dell’uomo riuscendo ad attutire i colpi che miravano alla gola, e solo quando si è seduta sulle scale ha ricevuto il fendente più grave degli otto complessivi, all’addome, per fortuna non fatale. L’uomo è stato arrestato.

Claudio Bolognesi