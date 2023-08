Aggredisce un carabiniere e lo minaccia: “Ti faccio licenziare”

Medicina (Bologna), 24 agosto 2023 – Aggredisce un carabiniere e lo minaccia durante un controllo: 16enne denunciato.

E’ successo a Medicina, in provincia di Bologna, il 22 agosto scorso. Il ragazzo prima avrebbe minacciato il militare: “Ti faccio perdere il posto di lavoro! Ti faccio licenziare. Non sai chi sono io! Io ti mando a fare il muratore!”. Poi è scattata l’aggressione. Il carabiniere ha riportato una prognosi di cinque giorni, così il ragazzino è stato denunciato per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale.

I carabinieri stavano facendo un controllo in una zona in passato segnalata per la presenza di ragazzi che consumavano e spacciavano droga. Alla vista di un gruppetto sospetto, i militari si sono avvicinati e hanno chiesto i documenti, sentendo odore di cannabis. Il 16enne si è quindi innervosito e i carabinieri, sospettando che stesse nascondendo delle sostanze stupefacenti, lo hanno identificato e perquisito. Subito dopo la reazione sproporzionata del giovane.