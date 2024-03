Agnelli trasportati senz’acqua, camionista multato

Multa da 2mila euro per l’autotrasportatore fermato dalla Polizia stradale di Bologna con il suo mezzo pesante pieno di agnelli che non avevano possibilità di dissetarsi a causa del malfunzionamento dell’abbeveratoio. L’irregolarità è stata scoperta nel corso di alcuni controlli svolti sull’autostrada del Sole nel tratto tra Casalecchio e Sasso Marconi. Si è trattato di un servizio specifico, in collaborazione con operatori del servizio veterinario dell’Ausl di Bologna, sul trasporto di animali vivi (oltre agli ovini, anche suini, bovini e volatili) per verificare gli aspetti igienico-sanitari, la regolarità della documentazione, l’idoneità degli animali e le relative condizioni di trasporto. La legge prevede infatti che agli animali trasportati siano garantite le condizioni di benessere e il necessario rispetto - spiega la stessa Polizia di Stato - anche se quello che stanno facendo è il loro ultimo viaggio. Nel corso del servizio sono stati controllati tre veicoli adibiti al trasporto di animali e a uno di questi, carico di agnellini destinati probabilmente alle vendite per i pranzi Pasqua, è stata comminata la sanzione amministrativa da 2mila euro.