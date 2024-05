Ai Giardini Margherita. Isabella Rossellini mostra i suoi corti

Ospite d’eccezione questa sera alle Serre dei Giardini Margherita. Alle 20 inizia infatti Semi la rassegna di cinema con MUBI, con l’ospite d’onore Isabella Rossellini che, in dialogo con la zoologa Mia Canestrini, presenterà Green Porn, la serie da lei ideata e diretta, sulle abitudini sessuali degli insetti e altre specie animali. L’attrice e regista era già venuta a Bologna, al Modernissimo, a presentare la serie, ma ha scelto di tornare in città proprio nello spazio dei Giardini. Famosa per i suoi ruoli ammalianti, la star mostra il suo lato comico in una serie di micro-corti fantasiosi e del tutto unici sullo strano mondo animale (come le abitudini sadomaso delle lumache, ad esempio).