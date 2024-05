Ai Teatri di Vita il doc su Mariupol premiato con l’Oscar

Un documentario straziante, scioccante, sorprendente: ’20 Days in Mariupol’ di Mstyslav Chernov, ci porta all’interno della città ucraina durante l’avanzata russa e i bombardamenti: un’opera impressionante e sconvolgente, che non a caso ha vinto il Premio Pulitzer e l’Oscar come miglior documentario. L’appuntamento è per questa sera alle 21 a Teatri di Vita di via Emilia Ponente 485 (tel. 333.4666333, con l’introduzione di don Mykhaylo Boyko, sacerdote ucraino.

L’appuntamento è nell’ambito di ’Mondovisioni’ curate dalla rivista Internazionale e da CineAgenzia, ovvero documentari che osservano le guerre nel mondo da prospettive inedite.