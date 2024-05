Aiuti a famiglie e agricoltori. Finanziamenti dalla Cassa di Ravenna

Un aiuto a famiglie, agricoltori e imprese colpite dal nubifragio dei giorni scorsi in Valsamoggia. Lo mette a disposizione la Cassa di Ravenna con finanziamenti a condizioni vantaggiose per tutti coloro che entro il 30 giugno 2025 attesteranno di aver subito danni dal maltempo. I finanziamenti saranno disponibili sotto forma di apertura di credito in conto corrente, finanziamento chirografario per investimenti e finanziamento ipotecario. Dopo gli eccezionali interventi del 2023 a sostegno delle famiglie e delle imprese così duramente colpite dall’alluvione, la Cassa conferma con questo intervento approvato subito gli allagamenti.