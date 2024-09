Aiuti alle famiglie in difficoltà. Contributi per pagare l’affitto

Il Comune di Granarolo rende noto che anche quest’anno, in accordo con i sindacati (Cgil, Cgil Spi, Cisl Fnp, Uil Uiul), l’amministrazione ha costituito un fondo per calmierare l’aumento delle imposte a tutela delle fasce più deboli della popolazione, che percepiscono reddito da lavoro dipendente e da pensione.

Il contributo individuale annuale ammonta a 90 euro per le persone con reddito Irpef da 12.001 euro a 15.000, contributo individuale annuale di 60 euro per le persone con reddito Irpef da 15.001 a 20.000 e contributo individuale annuale di 30 euro per le persone con reddito Irpef da 20.001 a 28.000.

Il contributo, che attinge ad uno specifico fondo del bilancio 2024, verrà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dell’ordine di arrivo in graduatoria, sulla base dei criteri di priorità fissati. Destinatarie del beneficio sono le persone in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune (tale requisito deve permanere per tutto l’anno 2024); aver percepito redditi di lavoro dipendente o di pensione nell’anno 2023; reddito individuale lordo compreso fra 12.001 euro e 28.000 risultante dalla dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2023.

L’istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 10 novembre dalla propria e-mail all’indirizzo comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità. All’istanza devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: copia della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2022 oppure Unico o, qualora non sia stata presentata alcuna dichiarazione, il modello Cud. Ai fini della corresponsione del contributo, si utilizza una graduatoria elaborata sulla base della situazione economica: verrà data priorità a coloro che presentano un reddito complessivo più basso. Per informazioni e supporto alla compilazione è possibile rivolgersi a: Ufficio Associazionismo e Volontariato al numero 051-6004300 o scrivere una e-mail a uff.assistenza@comune.granarolo-dellemilia.bo.it.