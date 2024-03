Al Bravo Caffè. Paolo Pellegatti con Giudici e Porro

Appuntamento dalle 22 al Bravo Caffè di via Mascarella per una serata in compagnia di Paolo Pellegatti The New Trio. Tre musicisti di fama internazionale per un repertorio che comprende i grandi classici e qualche brano originale, sempre nel rispetto delle sonorità tipiche dell’organ trio’ e delle doti dei tre interpreti. Oltre a Paolo Pellegatti (foto), batterista storico, proviene dalla scuola di Enrico Lucchini e dagli insegnamenti di Ed Kaspick e Joe Hunt, salgono sul palco Gianni Giudici, jazzista da trent’anni, impegnato su tutti gli strumenti a tastiera che stasera sarà all’organo Hammond, e Giancarlo Porro, che suona tutti i sax e il clarinetto e spesso ’sconfina’ in collaborazioni pop.