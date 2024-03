Al Consorziale di Budrio. Andy J Forest tra blues e voodoo

Appuntamento questa sera con il concerto che Andy J Forest terrà al Teatro Consorziale di Budrio. È noto il lato blues del musicista, armonicista, chitarrista e cantante statunitense che per molto tempo ha vissuto e lavorato in Italia e soprattutto a Bologna. Più inusuale per il pubblico italiano la dimensione cajun, voodoo, creola che la sua residenza a New Orleans lo ha portato a sviluppare.

Con vecchi e nuovi compagni di viaggio e con il nuovo repertorio si presenta dunque al Teatro Consorziale di Budrio. Sul palco con lui ci saranno Heggy Vezzano alla chitarra, Andrea Taravelli al basso, Massimo Cappa e Fabio Sorti alla batteria.