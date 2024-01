Al museo per le feste, le attività per ragazzi Visita e laboratori al Museo Archeologico per bambini da 6 a 11 anni, ispirati al tema delle feste e del tempo libero. Esplorazione delle civiltà antiche tra Greci, Etruschi, Romani ed Egiziani. Oggi: Artisti e artigiani raccontano il passato. Domani: musica tra le stanze del Museo. Info: www.museibologna.it/archeologico.