Al padiglione 13 si imparano le note con la pianista Ilenia Stella

Nuovo appuntamento con ’Merenda in Musica’, il ciclo di concerti per i piccoli pazienti della Pediatria del Policlinico Sant’Orsola realizzato da Musica Insieme e Fondazione Sant’Orsola con Illumia. Oggi alle 15,30 nell’atrio del padiglione 13, ci sarà Ilenia Stella, pianista e didatta, autrice del volume ’L’origine delle note’, con le illustrazioni create dal figlio dodicenne. Un omaggio alla bellezza della musica con un racconto per ragazzi che nasce dalla trentennale passione ed esperienza di musicista e docente dell’autrice. Un modo fresco e diretto per rendere facili i nomi delle note e la qualità del suono, con la voce narrante dell’attore Claudio Marchetti.