Al posto giusto nel momento più bello

Al posto giusto nel momento giusto. Bologna si prepara a cavalcare la grande onda della Coppa Davis. Un’onda tinta di azzurro e arancione, come i capelli del nostro campione, Jannik Sinner, che sta travolgendo tutta l’Italia con un entusiasmo che, nel tennis ma non solo, non si vedeva da tanti anni. E Bologna, appunto, si trova nel posto giusto al momento giusto perché anche il prossimo anno, come già avvenuto lo scorso settembre, il grande rito pagano della Davis si celebrerà all’Unipol Arena. Ma nel 2024 sarà tutto diverso, perché gli azzurri, con Sinner e (speriamo) Berrettini in testa, saranno i campioni in carica.