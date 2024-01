Al teatro di Calcara lo spettacolo ’124 secondi’

Va in scena domani alle 21 al teatro di Calcara lo spettacolo di Angelo Facchetti intitolato ‘124 secondi’. Appuntamento a cura di Teatro delle Temperie, che riparte con uno spettacolo dedicato alla ricorrenza della Giornata della Memoria 2024. La pièce interpretata da Alessandro Mor e Alessandro Quattro, prende il via a partire dai fatti del 22 giugno 1938, in cui si tenne l’incontro di boxe tra il tedesco Max Schmeling e l’americano Joe Louis. Confronto che assurse ad emblema della lotta tra il nazismo in ascesa e la democrazia occidentale.