Al via Economia pulita Sostenibilità al centro

La sostenibilità come fattore di rischio e di opportunità: questo il tema al centro della conferenza della terza edizione di ’Economia pulita’, che inaugura oggi alle 10 in Sala Borsa. Sono intervenuti Annalisa Boni, assessora ai Fondi europei, Pnrr, transizione ecologica e relazioni internazionali; Gian Luca Galletti, presidente di Emilbanca e già Ministro dell’Ambiente; Duccio Caccioni, (foto) direttore del Caab e Carlo Alberto Nucci rappresentante Nazionale dell’Eu Mission e membro del comitato scientifico di Economia Pulita. In particolare l’assessora Boni, ricordando l’importanza dell’evento, ha sottolineato la rilevanza delle tematiche trattate e annunciato la creazione di una rete di interlocutori sul piano locale per creare sinergie sul tema della sostenibilità.

Tematica ripresa da Gianluca Galletti che nel suo intervento ha ricordato come la sostenibilità ambientale dovrà diventare un obiettivo prioritario per le imprese, anche nelle politiche di bilancio, le quali saranno obbligate ad adottare appositi criteri in tal senso imposti anche dalla normativa europea. La conferenza stampa è stata coordinata e conclusa da Francesco Montanari, coordinatore scientifico dell’evento.