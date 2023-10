Al via gli abbonamenti per la stagione d’opera

A partire da oggi, sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti per la Stagione d’Opera 2024 del Teatro Comunale nella biglietteria di Largo Respighi 1 e anche o sul sito www.tcbo.it. Un cartellone ricco di appuntamenti, con 12 spettacoli di cui 6 nuove produzioni in prima assoluta, 1 allestimento per la prima volta a Bologna e 2 opere in forma di concerto. Tante le agevolazioni per i giovani, anche fino ai 35 anni. Come di consueto, prevista la tariffa Over 65.