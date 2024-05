Al via la ’Settimana Calderarese’. Musica, spettacoli e gastronomia

È iniziata ’La Settimana Calderarese’, l’ormai tradizionale festa nata nel 1981 a Calderara. La kermesse è in programma fino al prossimo 2 giugno con un’edizione speciale: il format della 9 giorni di musica, sport, spettacolo, animazione e gastronomia comprende proposte nuove e per tutte le età suggerite dai cittadini tramite un apposito questionario che era stato diffuso dall’amministrazione comunale alla fine dell’edizione 2023.

La kermesse, ideata e organizzata dall’amministrazione comunale, questa quarantaduesima edizione si avvale della collaborazione di: Pro loco Calderara Viva, Nuovo comitato commercianti e associazioni del territorio che danno supporto organizzativo e tecnico. Tra le novità, le iniziative dedicate ai più piccoli. Tra la piazza antistante la Casa e la cultura e la biblioteca si tengono attività per bambini: dall’area baby sport ai giochi di Bimbo Tu, dal laboratorio di burattini ai pomeriggi di letture e allo spazio per i giochi di una volta. L’altra novità è Balena Republic, il pre-serata con dj che, dalle 19, introduce lo spettacolo di piazza Marconi. I primi spettacoli, fino al 29 maggio, sono a cura delle associazioni del territorio: Extra in via Emilia – Tributo a Lucio Dalla e Vasco Rossi; il Supernovanta Live Show; gli Allegri Vagabondi - Nomadi Tribute Band e il dj set di Vanessa. E poi tanto sport, soprattutto per i più piccoli, mercatini e stand informativi, la manifestazione dedicata ai cani Code in festa e cibo a volontà. E ancora, la consegna degli attestati ai donatori Avis, il tornei di baskin e di scacchi e l’ormai tradizionale Mainstage, che apre le porte della Casa della cultura a band emergenti che si "appropriano" del palco per esibirsi dal vivo.

Le quattro serate conclusivevedranno sul palco di piazza Marconi spettacoli organizzati dal Comune: la soul band Bononia Sound Machine; il tango/punk degli España Circo Este; la band bolognese Joe Di Brutto, lo spettacolo di Vito e Maria Pia Timo, Piadina e padano, che concluderà il 2 giugno la manifestazione. Sul sito del Comune è presente una sezione dedicata con gli eventuali aggiornamenti condivisi sui profili social dell’amministrazione.

p.l.t.