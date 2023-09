Alberi tagliati per il Passante E in Bolognina l’aria è acre

Vivo in Bolognina. La mattina quando apro le finestre, l’odore dell’aria è acre e brucia alla gola. Per realizzare la tramvia, verranno abbattuti i 20 grandi platani di via della Liberazione, per fare posto a una strada a 7 corsie. Sono furiosa, invece di migliorare la qualità dell’aria e della vita, chi governa la città fa l’esatto contrario. Penso anche agli alberi della Fascia Boscata che verranno abbattuti per costruire il Passante.

Monica Monti