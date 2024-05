Alla ricerca di personale. L’annuncio di Tper: "Servono conducenti per i nostri autobus"

Tper continua la ricerca di autisti e per farlo ha lanciato una nuova campagna di comunicazione con l’hashtag #guidoio. Il messaggio sottolinea il ruolo e l’importanza sociale di chi, quotidianamente, sta in prima linea su uno dei 1.200 mezzi che circolano nei bacini di Bologna e Ferrara. La campagna mostra una serie di situazioni in cui le varie domande di mobilità, fatte da utenti di tutte le età, incontrano gli autisti dell’azienda che ogni giorno accompagnano migliaia di persone nei loro spostamenti. Come "mi porti in ufficio?", "ci porti a scuola?" o "al mercato" e "in stazione". I protagonisti sono conducenti Tper, volti testimonial della campagna, che vuole ricordare quanto sia importante il lavoro di autista del trasporto pubblico.

Da inizio 2024 sono 82 i nuovi conducenti assunti da Tper e 140 quelli entrati in servizio nel 2023. Il tutto a fronte di 177 cessazioni, quindi il saldo è positivo. Tper è al fianco di chi sceglie di abbracciare questa professione, finanziando i costi legati all’acquisizione della patente con programmi e convenzioni con le scuole guida abilitate che effettuano anche lezioni nella sede direzionale aziendale. Chi decide di mettersi in gioco come autista non dovrà preoccuparsi dei costi per la patente D. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo tper.it/guidoio. In questo ambito prosegue anche la collaborazione con ’Insieme per il lavoro’, il progetto - promosso da Comune, Città Metropolitana e Arcidiocesi, con la partecipazione della Regione – che consente l’inserimento in azienda di decine di nuovi autisti, anche appartenenti alle categorie più fragili.