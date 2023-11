Alla ricerca di una badante per una signora anziana

Si cerca una badante ben disposta alla convivenza con una signora anziana. La risorsa in questione dovrà occuparsi della preparazione dei pasti, della somministrazione dei medicinali, di prestare aiuto nel bagno settimanale e di accompagnare la signora in passeggiate quotidiane. Si valutano candidatie con precedente esperienza. Il candidato ideale dovrebbe aver già maturato precedente esperienza. È richiesta una buona conoscenza della lingua italiana per poter socializzare con la signora. L’annuncio è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso. Il luogo di lavoro è Alto Reno Terme. Per quanto rifguarda il contratto, è previsto quello per lavoratore dipendente a tempo indeterminato CCNL lavoro domestico. Assunzione immediata. Orario: dal lunedì alla domenica, 30 ore settimanali, con una giornata e mezzo di riposo da concordare.