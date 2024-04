Allarme in via Broccaindosso. Palazzo pericolante, chiusa la strada

Alcuni residenti raccontano che tutto sarebbe partito da un problema nelle cantine. Altri dicono che ‘l’indagata’ sarebbe una colonna pericolante. La certezza è che vigili del fuoco e polizia locale, l’altro giorno, sono dovuti intervenire in via Broccaindosso per mettere in sicurezza una porzione del palazzo ai civici 67 e 69, ritenuto a rischio di crollo.

Gli operatori, chiamati dagli abitanti della traversa di Strada Maggiore, hanno apposto delle transenne a circoscrivere una porzione della strada, che adesso è dunque chiusa al traffico. In quei cinque metri è interdetto il passaggio sia di macchine e scooter che di pedoni e ciclisti. Questo, in attesa che si comprendano i motivi dell’instabilità del palazzo.

Entrami i civici 67 e 69 sono stati evacuati per precauzione. E le circa 15 famiglie che vi abitano hanno dovuto trovare una sistemazione temporanea, in attesa che si capisca l’entità del problema e le possibili soluzioni. Il rischio di cedimento potrebbe essere legato a una colonna portante interna all’edificio, nelle cantine. I vigili del fuoco dovranno tornare nelle prossime ore per ulteriori verifiche.

Una situazione molto simile a quella avvenuta in via Marsala 4 anni fa, quando lo stato delle colonne del palazzo di proprietà del ministero della Difesa all’angolo con via Piella aveva imposto la chiusura di portico e porzione di strada (tuttora chiusa).

n. t.