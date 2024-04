Allarme Zirkzee: andrà valutato

Non era al meglio Zirkzee, che un mese e 20 giorni dopo ritrova il gol. Motta lo sostituisce al minuto 70 e il numero 9 si accomoda in panchina con la borsa del ghiaccio sulla coscia. Contro l’Inter uscì a braccia, questa volta no: scatta in occasione del gol poi annullato a Castro. Ma un piccolo allarme c’è e Zirkzee sarà rivalutato domani dallo staff medico, alla ripresa degli allenamenti, quando comincerà la marcia verso la sfida con l’Udinese. I friulani arriveranno al Dall’Ara con un nuovo tecnico in panchina, sperando nella scossa per la salvezza: esonerato Cioffi, al suo posto siederà in panchina Fabio Cannavaro.