Alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno

Le elezioni Europee e Comunali si terranno dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9. Lo prevede la bozza di un decreto atteso oggi in Consiglio dei ministri. Terminate le operazioni di voto, si inizierà dallo scrutinio per le Europee. Alle 14 del lunedì avrà inizio quello per le Regionali, passando poi senza interruzione a quello per le Amministrative. Nella bozza, inoltre, è prevista l’abolizione del limite di due mandati per i sindaci dei Comuni dai 5.000 ai 15.000 abitanti e del limite dei tre mandati consecutivi per i sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti. I mandati svolti o in corso saranno calcolati.