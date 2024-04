Allianz Geas-Virtus Bologna è il big match

Nella venticinquesima giornata del campionato di Techfind Serie A1, la Repower Sanga Milano, attualmente penultima in classifica, affronterà la Passalacqua Ragusa domani alle ore 18. Le milanesi cercheranno di conquistare una vittoria per evitare la retrocessione, puntando a ottenere il terzo successo stagionale in questa difficile trasferta. Nel big match della giornata, l’Allianz Geas Sesto San Giovanni ospiterà la Virtus Segafredo Bologna, sempre domani alle ore 18. Questa partita è fondamentale per le sestesi che hanno l’ultima chance di salire in classifica e assicurarsi il vantaggio del campo per i playoff. La squadra è determinata a ottenere una vittoria per migliorare il proprio piazzamento finale.Inoltre, le bresciane del RMB Brixia Basket affronteranno l’Oxygen Roma Basket in un incontro decisivo, anch’esso in programma domani alle ore 18. Questo match rappresenta l’ultima opportunità per il Brixia di sperare ancora di raggiungere l’ottavo posto. Vincere al PalaTiziano sarà una sfida ardua, ma essenziale per mantenere vive le speranze di playoff.

La Lega Nazionale Pallacanestro ha annunciato che, dopo la vittoria a Cento, il Trapani Shark, come migliore prima classificata dei due gironi, ha scelto sabato 4 maggio come data di inizio dei Playoff di A2 maschile.

Alessandro Luigi Maggi