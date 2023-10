Alluvione, Bignami: "I soldi ci sono. Ma la Regione non risponde sui dati"

"Da Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto alla Regione di avere una ricognizione sullo stato del reticolo idrografico della Romagna, perché è inevitabile che bisognerà mettere al riparo tutti. Non risulta – a oggi - che la Regione abbia condiviso queste informazioni, tanto che in questo senso c’è anche un ricorso da parte dei cittadini stessi al Tar, pronto a essere depositato". Galeazzo Bignami di FdI (foto), viceministro ai Trasporti, durante i lavori e a margine del convegno sul nuovo codice degli appalti dell’Ance Emilia-Romagna, ieri è tornato a pungolare gli enti locali sul tema ricostruzione. Come noto, il Mit ha in pancia oltre 800 milioni di euro spendibili. Ma nessuno li sta chiedendo.

"Dopo la lettera del presidente della Regione Stefano Bonaccini, il presidente Meloni – ha ricostruito Bignami - ha chiesto nuovamente i dati regionali. Sappiamo che anche i cittadini lo stanno chiedendo, e questo è ancora più grave. Perché non danno questi dati in Regione sullo stato del reticolo idrografico prima dell’alluvione? Noi comunque interverremo, ma è necessario sapere su cosa. Ricordo che un vicepresidente della Regione ha detto che ‘se non arrivano i soldi entro l’autunno-inverno andiamo in Procura’. I soldi ci sono, quindi adesso andrà in Procura a denunciare se stesso?".

Durante i lavori dell’Ance si è parlato approfonditamente del Codice degli appalti, e sui correttivi da fare alla riforma. Ma il presidente Maurizio Croci si è soffermato anche sul post alluvione. “Le nostre imprese hanno lavorato, si sono messe a disposizione e hanno fatto tutto quello che potevano. Oggi stanno ancora aspettando i soldi. Ora la palla passa a Comuni, Unioni comunali e Province".