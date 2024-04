Alluvione, un anno dopo. Quella furia dell’acqua immortalata nelle foto

L’imprevisto che irrompe nella quotidianità. È quanto è accaduto quasi un anno fa, a partire da 16 maggio, quando un’alluvione ha sconvolto l’Emilia-Romagna. Di quell’evento traumatico ognuno di noi conserva ricordi personali, così come a molti di noi restano solo ricordi di ciò che è svanito improvvisamente tra quelle acque. Tra le numerose storie che l’alluvione ha scritto per noi nostro malgrado, Federica Nannini (insegnante romagnola di matematica e fotografa autodidatta) e Roberto Braga (editore partnership manager per l’Italia di Flipboard) hanno provato a raccogliere quelle che le acque hanno inciso su quegli oggetti ormai desueti e che racchiudiamo in un cassetto nella speranza che conservino per sempre i nostri ricordi: le fotografie. Partendo dal recupero di fotografie di famiglia strappate all’alluvione del maggio 2023 è nato ’Il fallimento degli oggetti’, il progetto fotografico che costruisce un percorso narrativo sui ricordi e intreccia le immagini scattate tra gli spazi familiari di una casa d’infanzia in fase di abbandono, e i momenti speciali immortalati su vecchie fotografie appartenute a persone colpite dall’inondazione e recuperate dalle acque.

"Di quanto ci accade, sappiamo che ci restano i ricordi. Effimeri per natura, si deformano e sbiadiscono col tempo come la nostra t-shirt preferita. Ci affidiamo agli oggetti per ancorare il nostro passato a qualcosa di concreto" dicono gli auturi.

Grazie a una spilla, a una tazza o a un portacarte, riportiamo in superficie un granello di memoria, il frammento di un’esperienza o un’emozione persa nei nostri inconsci. Le immagini, intarsiate dall’acqua che tutto sommergeva, si sono trasformate in preziosi frammenti di memoria, dando forma a storie di vite di cui abbiamo perso traccia, come quei ricordi di cui ormai percepiamo solo un’eco lontana. In questo contesto, Federica Nannini e Roberto Braga hanno lavorato sulle fotografie ritrovate tra le acque per offrire uno sguardo intimo e toccante sul ricordo e sul rapporto che abbiamo con gli oggetti che circondano le nostre esistenze. Sebbene sommersi da suppellettili e accessori superflui, sappiamo bene che alcuni di questi oggetti conservano più valore di altri. Un valore che non siamo disposti a cedere perché legato profondamente alle nostre esistenze.

Il lavoro di pulitura delle fotografie portato avanti dagli autori del progetto ha fatto emergere immagini slegate dallo spazio e dal tempo: immagini mai catturate da una macchina fotografica, ma frutto del logorio dell’acqua che sciogliendo le carte e i colori delle fotografie di famiglia ha impresso nuove immagini sui materiali plastici degli album. Il fallimento degli oggetti, presentato anche durante il Circuito OFF di Fotografia Europea di Reggio Emilia, si avvale non solo delle stampe originali logorate dai fanghi, ma anche delle nuove immagini che le acque hanno impresso sulle superfici dei raccoglitori di foto. Intrecciando le foto di una casa di famiglia con le le immagini create dall’alluvione, il progetto prova a indagare "questa nostro tentativo di legare i ricordi a suppellettili e a fotografie – ricordano Nannini e Braga – Ognuno di noi però possiede ricordi diversi di quello che ci è accaduto. In particolare quando eventi traumatici ci colpiscono la nostra mente tende a confondersi, a creare nuovi collegamenti e ricostrure il vissuto con giri di memorie forse mai esisti. E improvvisamente ci rendiamo conto che gli oggetti che possediamo e custodiamo con tanta cura non restituiscono la realtà e i ricordi, perché la memoria dei nostri vissuti è una storia, e raramente questa storia coincide con ciò che è davvero accaduto".