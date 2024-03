Amato compatta il centrodestra

Il primo candidato sindaco di Baricella, appoggiato dal centrodestra unito, è il molinellese Giuseppe Amato (a sinistra nella foto). "L’intento della lista e della squadra è di rilanciare Baricella ovviando a situazioni che hanno caratterizzato e caratterizzano la vita di questo paese – spiega il candidato –. In primo luogo l’ambiente con la gestione dei rifiuti, la ferita aperta della discarica, i fanghi in agricoltura. Il progetto della lista ha come scopo di ridare un futuro a Baricella ed è articolato in un programma elettorale ambizioso che pone attenzione a tutte le scelte che potranno garantire, il rilancio economico e sociale del paese". Amato aggiunge: "È un compito certamente non facile. Non aiuta l’eredità lasciata dalla passata amministrazione con troppi interrogativi aperti e molti problemi irrisolti. In questi anni in municipio è mancato un interlocutore, i cittadini hanno trovato soltanto una incomprensibile chiusura nei confronti di proposte per migliorare, ad esempio, i servizi sanitari e la raccolta dei rifiuti. La mia candidatura: inaspettata. Una grande responsabilità che mi coinvolge e mi stimola a lavorare per far crescere questo territorio che mi è molto caro. L’impegno richiestomi da una larga parte di cittadini di Baricella di partecipare quale candidato sindaco nella prossima tornata elettorale, mi ha indotto ad accettare la sfida. La trasversalità della lista che appoggia la mia candidatura è un’ottima garanzia per poter bene governare il nostro Comune. Farò prevalere sempre il senso di disponibilità verso le istanze dei cittadini. Sarò comunque sempre e in ogni caso il Sindaco di tutti senza fare mai distinzioni". Suo vicesindaco, in caso di vittoria, sarà il baricellese Omar Fabbri (a destra nella foto).

"Siamo lieti di annunciare che a Baricella il centrodestra unito sosterrà Amato. Dopo mesi di dialogo serrato, con un confronto improntato con spirito di leale collaborazione, abbiamo trovato una sintesi unitaria sul programma per Baricella, sui nomi della lista e sulla squadra di governo", così Cristiano Di Martino (Lega), Diego Baccilieri (FdI) e Nicola Stanzani (Fi).

z. p.