Presidio degli anarchici oggi a Bologna, via la manifestazione da piazza dell’Unità

Uno degli striscioni comparsi in piazza dell'Unità

Bologna, 2 febbraio 2023 – Sono un’ottantina, per la maggior parte anarchici. E con sé hanno striscioni di questo tono: “Solidali con chi lotta dentro fuori le galere. Siamo tutti resistenti”. Oppure: “Contro militari e polizia nei quartieri, la solidarietà è la nostra arma”.

Una protesta nata proprio con l’intento di contestare i dispiegamenti di polizia nei quartieri di questi giorni. E’ infatti in corso un maxi servizio interforze, pianificato assieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha portato polizia, carabinieri, finanza e polizia locale a eseguire quattro arresti e tre denunce su un totale di 925 identificazioni.

Il corteo, promosso da collettivi e antagonisti è partito ora in direzione di via Franco Bolognesi.

La decisione è stata presa durante l’assemblea tenutasi al circolo anarchico il Tribolo di via Donato Creti mercoledì sera. In cui è stata decisa anche la manifestazione di domani pomeriggio, alle 17,30, di fronte alla sede del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sui viali, per poi spostarsi in via del Pratello, di fronte al carcere minorile.