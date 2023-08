Ancora ’bollino rosso’ sotto le Due Torri L’allerta andrà avanti fino a domani Il Ministero della Salute assegna il 'bollino rosso' a Bologna per i prossimi due giorni a causa delle alte temperature. L'Ausl promuove un progetto di sostegno e-Care per gli anziani fragili, con un numero verde gratuito per informazioni e servizi di assistenza.