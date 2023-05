Angeli del fango La solidarietà è senza tempo

Nicoletta

Barberini Mengoli

Se riavvolgiamo il nastro della memoria, arriviamo all’alluvione del 4 novembre 1966, quando Firenze e molte altre città toscane furono sepolte dall’acqua per una serie di straripamenti del fiume Arno che ne mutarono il volto. Fu uno dei più gravi eventi alluvionali in Italia, verificatosi a causa di un’eccezionale ondata di maltempo che causò fortissimi danni. In quell’occasione si usò l’espressione "Angeli del fango" per indicare quelle persone, per lo più giovani, che contribuirono ad affrontare l’emergenza di acqua e fango. Il folto gruppo di volontari, circa un migliaio provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, si rimboccò le maniche per salvare i nostri tesori d’arte che erano seriamente in pericolo, ricordando che all’epoca da noi non si era ancora costituita la Protezione civile.

Una catastrofe che sfociò in un enorme movimento di solidarietà: i volontari riuscirono a disseppellire dal fango e portare all’asciutto libri, quadri preziosi, rare opere d’arte e codici miniati. Capolavori che sarebbero andati perduti. La Galleria degli Uffizi, la cattedrale di Santa Maria del Fiore, piazza della Signoria e piazza del Duomo, per citare solo qualche luogo, erano sommersi dall’acqua e il passare del tempo era tiranno. Ora da noi è accaduta la stessa cosa, però qui sono le case, con le persone, le strade, le fabbriche, i campi coltivati e anche le opere d’arte a farne le spese. Ancora una volta arrivano gli "Angeli del fango" a dare un aiuto. Si tratta di quelle brave persone che senza tanta pubblicità si mettono gli stivali, se li trovano, e rischiano la loro vita pur di salvarne altre. Solo in questi tristi momenti si parla della solidarietà ‘pura’ senza ritorno, e per fortuna che i buoni volonterosi esistono e che sono più di quelli che pensiamo. Peccato che si parli solo e sempre dei malvagi. Coraggio, le nostre radici sono ancora buone.