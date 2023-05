Non si arrestano i furti in casa in città, dove i topi d’appartamento non sono stati rallentati neppure dall’alluvione. L’ultimo episodio è stato consumato in un’abitazione di via Cleto Tomba, in zona San Donato, ed è stato scoperto dalla proprietaria rientrando a casa l’altro pomeriggio. È stata subito allertata la polizia, per un sopralluogo nell’abitazione, dove i ladri, aperta la cassaforte con un flessibile, avevano portato via monili e gioielli per un valore stimato in circa 5mila euro. Sul posto anche la Scientifica, per i rilievi tesi a individuare eventuali tracce o impronte lasciate dai ladri.