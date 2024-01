Applausi e selfie tra gli stand

"Presidente insista!". Qualche applauso e tantissimi selfie hanno accompagnato il tour, non breve, del premier Giorgia Meloni tra i corridoi e gli stand di Marca, la kermesse del gusto italiano celebrata ieri e l’altroieri in Fiera. Meloni, subito dopo aver firmato l’intesa sul fondo di sviluppo e coesione in Regione, si è tuffata tra tapas di pesce, cubetti di mortadella e brioche vegane anche per sentire un po’ di calore, mentre fuori pioveva. Nessuna dichiarazione ai giornalisti, ma soltanto chiacchiere, sorrisi e fotografie con un popolo che voleva vederla, fregandosene di caffè corretti e sushi che già sfrecciavano alle 11.30. Non sono mancate le frasi di incitamento da parte di qualche simpatizzante. "Presidente non si fermi, insista, vada avanti", le hanno gridato due ragazze. Foto di gruppo anche allo stand del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, con un gruppo di cuochi. Al seguito del premier anche il ministro Fitto e il viceministro Bignami, oltre al presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, e Mauro Lusetti presidente di Adm. Diversi gli imprenditori che hanno chiesto un veloce tavolo confessionale al premier, tra di loro Tiziano Fusar Poli della Latteria Soresina. "Ma non dico cosa ci siamo detti, sono cose riservate", ha detto il manager. Meloni ha fatto i complimenti a diversi produttori, poi dopo l’immersione nel made in Italy è ripartita verso Forlì e verso Ursula.

pa. ros.