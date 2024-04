Aprono le iscrizioni ai servizi scolastici

Dal 1° maggio al 30 giugno, a Molinella, si potranno presentare le richieste di iscrizione ai servizi scolastici ed extrascolastici e per l’attribuzione della retta in base alla certificazione Isee, esclusivamente online, tramite l’apposito applicativo disponibile nella sezione del sito del Comune ‘Servizi online – Servizi scolastici’. Nella medesima sezione e nelle pagine dedicate sono consultabili la guida, l’informativa per l’anno scolastico 2024-2025 e la tabella delle tariffe. Per qualsiasi ulteriore chiarimento, si può contattare lo Sportello scolastico, per e-mail all’indirizzo: scuola@comune.molinella.bo.it, o per telefono ai numeri 051.6906826 – 828 - 821.