Arrestato due volte in meno di 24 ore

Non rispetta il provvedimento emmesso dal Tribunale: 49enne straniero arrestato in flagranza di reato dai carabinieri due volte in meno di 24 ore. L’altra sera l’uomo ha violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa presentandosi a casa dall’ex moglie. Lo straniero è stato arrestato e con il processo per direttissima è stato condannato anche all’obbligo di dimora. Poche ore dopo il processo, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, nel transitare nei pressi dell’abitazione della donna, ha riconosciuto l’uomo e lo hanno immediatamente raggiunto e nuovamente arrestato.