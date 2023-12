Arriva ConNEETtiamoci

È in partenza ‘50 Special: conNEETtiamoci - Azioni integrate e partecipate per valorizzare risorse e competenze’, percorso per 50 giovani tra i 18 e i 29 anni, che vivono a Bologna o sul territorio metropolitano, non occupati o inseriti in un percorso di istruzione o formazione. I partecipanti saranno i protagonisti di un processo di graduale attivazione o riattivazione di sé, grazie all’emersione dei loro talenti e all’acquisizione di competenze trasversali. La partecipazione sarà riconosciuta con un contributo economico proporzionato alle ore di frequenza. Scadenza iscrizioni: 15 gennaio.