Arriva il tram, restyling in centro. Così Bologna avrà i suoi Navigli

La zona di via Riva Reno "avrà nuova luce, quindi dico ai negozianti e ai residenti: dobbiamo tenere botta, perché questi due anni che abbiamo di fronte passeranno in fretta". E’ stato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a parlare così alla cittadinanza nei giorni scorsi per ricordare a tutti cosa sta per accadere: in via Riva Reno, centralissima, arriveranno i cantieri della Linea Rossa del tram tra qualche mese, assieme all’ambizioso progetto che vedrà lo scoperchiamento della strada per far riaffiorare l’antico Canale del Reno, attualmente tombato. Tutta l’operazione costerà nell’immediato circa 200 posti auto, disagio che già ha fatto scattare le rimostranze di cittadini ed esercenti. Ma tutta l’operazione, una volta ultimata (per obblighi da Pnrr, entro il 2026), porterà un nuovo appeal turistico alla zona, prossima al centro storico. I canali del Reno saranno una versione in piccolo dei Navigli di Milano, con la strada che potrebbe vivere un ‘rinascimento’ commerciale. Ruspe, come detto, entro quest’anno, per partire manca ancora l’ok definitivo della Soprintendenza.

Paolo Rosato