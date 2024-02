Arrivano gli spettacoli di burattini

Fervono le attività del gruppo ’Compagnia del Buonumore’, costituito da otto volontarie di varie età che fanno parte dell’Auser di Castel San Pietro e Osteria Grande. In questo periodo le volontarie si stanno preparando per partecipare ad altri eventi su richiesta e sono al lavoro anche per arricchire il loro repertorio mettendo in scena nuove divertenti favole. Chi desidera richiedere gli spettacoli di burattini per feste sociali ed eventi pubblici, ad esempio in occasione del carnevale, si può rivolgere a Milena Zaniboni: 340 8961186. Gli spettacoli di burattini proposti da questo gruppo di volontarie sono una delle tante attività organizzate dalla sede Auser di Castel San Pietro Terme e Osteria Grande, nell’ambito degli obiettivi dell’associazione, che promuove "la lotta contro l’esclusione sociale e la solitudine, per una società più coesa e solidale, per l’educazione alla salute e la prevenzione sanitaria ed il sostegno ai cittadini bisognosi; promuovere e favorire la attività sociali, culturali e ambientali rivolte alle diverse fasce di età, agire in sinergia con le Istituzioni Pubbliche e le altre Associazioni di Volontariato locale".