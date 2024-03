Assemblea sul nuovo piano urbanistico

Domani alle 18 appuntamento nel municipio di Casalecchio e martedì alle 18 nel municipio di Zola per la presentazione pubblica del nuovo Piano urbanistico generale intercomunale (Pug) che vale per il cinque comuni che fanno parte dell’Unione Reno Lavino Samoggia. Dopo i due cicli di incontri dei mesi scorsi riprende così il percorso che porterà all’adozione delle norme di gestione urbanistica dei territori di Casalecchio, Zola, Monte San Pietro, Sasso e Valsamoggia. Fino al 27 marzo sono in programma le assemblee pubbliche che potranno essere seguite anche in diretta streaming sulle piattaforme messe a disposizione da ciascun ente.