Associazione Fontechiara, il 2023 è da incorniciare

Un 2023 ricco di attività per l’Associazione Fontechiara, che da oltre 25 anni si adopera per lo sviluppo e la valorizzazione di Tolè, frazione del comune di Vergato. Le iniziative si sono sviluppate nel corso dei mesi, a partire dalla manifestazione del 1° aprile, “L’ultimo balzo”, il raduno storico di mezzi e rievocatori della II guerra mondiale sulla Linea Gotica, in collaborazione con l’Associazione Genti e Sorgenti e le Proloco di Tole, Cereglio, Rocca di Roffeno e Castel d’Aiano. La mostra dedicata alla Linea Gotica è rimasta aperta nei mesi estivi, fino a ottobre.

A Monte Croce i volontari di sono occupati della pulizia del bosco, taglio erba, pulizia di trincee e rifugi di guerra, così come al parco Birichinaia, per la manutenzione dell’area giochi. I lavori di pulizia sono stati regolarmente effettuati anche nel grazioso borgo, così come la piantumazione di piante e relativa manutenzione.

Non sono mancati i lavori di restauro: dal Presepe alla fontana della piazza.

La piazzetta adiacente al borgo è stata impreziosita dal logo dell’Associazione Fontechiara dipinto a terra dal pittore Rolando Gandolfi su progetto dell’artista Adriano Calzolari, donato dalla presidente Tina Zaccanti e dedicato ai volontari e artisti dell’associazione. Per la valorizzazione del borgo sono state organizzate quattro visite guidate alle opere d’arte. La Presidente dell’associazione, Tina Zaccanti, ringrazia di cuore i volontari dell’associazione per il lavoro egregio e responsabile svolto, così come ringrazia tutti gli artisti, i villeggianti che volentieri partecipano alle iniziative, tutti gli amici e simpatizzanti dell’Associazione e le realtà del territorio che sostengono i progetti.