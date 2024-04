Attività di front-office. Necessaria un’impiegata

Un’azienda con sede a Imola ricerca un impiegato una impiegata che si dovrà occupare di: attività di front-office, gestione ed elaborazione delle richieste, amministrazione, compilazione e archiviazione di documentazione varia, gestione dei social, promozione e sviluppo. È preferibile - ma non indispensabile - il possesso della patente di guida di tipo B e l’essere automunito. Si richiede una conoscenza della lingua inglese a livello intermedio per il parlato, e a livello base per lo scritto e la lettura. Si richiede una conoscenza di base nell’uso del MAC Incloud, in quanto il candidato verrà formato sul luogo di lavoro. Si richiede capacità comunicativa e relazionale e una buona capacità organizzativa, così come la predisposizione alla crescita personale e dell’azienda. Serve ottima capacità di collaborare con i colleghi di lavoro e gli altri collaboratori. L’offerta è un full time con un contratto indeterminato, previo superamente della prova di tre mesi.