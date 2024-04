Auto contro monopattino, grave un giovane

Sono ancora al vaglio della polizia locale le cause del gravissimo incidente avvenuto ieri pomeriggio in via San Donato. Vittima, un tunisino di 36 anni, investito mentre si stava spostando a bordo di un monopattino. L’incidente è avvenuto intorno alle 16, all’intersezione con via Zagabria: la polizia locale è stata fino a tarda sera nella strada a eseguire i rilievi e ascoltare testimoni, per riuscire a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La certezza, al momento, è che il monopattino che procedeva verso il centro, si sia scontrato con un’auto, condotta da un cinquantunenne, che stava percorrendo via Zagabria. Non è chiaro se uno dei due non abbia rispettato segnaletica o precedenze, fatto sta che il trentaseienne dopo l’impatto è stato sbalzato dal mezzo, finendo in strada e riportando gravi traumi nel impatto con l’asfalto. Subito è stato dato l’allarme ai soccorritori: in via San Donato è arrivato il personale sanitario del 118, con ambulanza e anche automedica.

La situazione dell’uomo in monopattino è apparsa subito critica. Constatate le sue gravissime condizioni, il trentaseienne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove si trova adesso ricoverato al reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Illeso, ma fortemente provato, il conducente dell’auto, che è stato ascoltato, così come le altre persone presenti che hanno assistito alla scena, dalla polizia locale per ricostruire quanto accaduto.

n. t.