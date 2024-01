Auto di lusso depredata delle quattro ruote

Brutta sorpresa, l’altra mattina a Casalecchio, per il proprietario dell’automobile di grossa cilindrata parcheggiata in via Calzavecchio, che nel corso della notte era stata spogliata delle quattro ruote e lasciata in bilico sull’appoggio del cric o martinetto utilizzato per sollevare il mezzo e privarlo di tutte le ruote.

Ennesimo colpo della banda dei soliti ignoti che trattano le auto parcheggiate in strada come riserva di preziosi pezzi di ricambio. Solo un mese fa, al quartiere Croce, fu la volta di una Bmw spogliata con ogni riguardo, da ladri-meccanici esperti, di componenti elettroniche di cruscotto, comandi al volante, infotaiment smontati con precisione chirurgica pronti per andare ad alimentare il mercato parallelo e illegale della ricambistica d’alta gamma. Nella stessa notte non sono stati segnalati altri fatti simili. Indagano i carabinieri della stazione di Casalecchio.