Autostrade per l’Italia a lezione con gli alunni

Sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Autostrade per l’Italia ha portato all’istituto Crescenzi Pacinotti il suo progetto didattico e culturale. Un percorso interattivo composto da workshop didattici, eventi live e un contest dedicato ai partecipanti, che coinvolge fino a maggio oltre 200 istituti selezionati sui territori attraversati dalla rete ASPI e oltre 12 mila studenti degli ultimi tre anni della scuola superiore. All’incontro si è parlato dei tratti autostradali che attraversano la regione Emilia-Romagna e il nodo bolognese, i quali rappresentano un asset portante per la mobilità del Paese, del sistema economico nazionale, oltre che del territorio. Un’infrastruttura di oltre 426 chilometri, attraversata ogni anno in media da 134 milioni di veicoli, sotto il controllo giorno e notte degli operatori del centro radio informativo e di 47 squadre di pattugliamento e pronto intervento. All’evento ha partecipato il direttore del III tronco di Autostrade per l’Italia, Stefano Vimercati. "Con questa iniziativa – dichiara –, vogliamo sensibilizzare i più giovani sull’importanza dei comportamenti corretti alla guida, provando a portare fuori dalla rete autostradale la nostra esperienza e il nostro lavoro quotidiano che solo in questo territorio conta in media ogni anno oltre 40mila interventi di soccorso meccanici e sanitari".