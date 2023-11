Aveva attaccato un capotreno

Dopo avere aggredito un capotreno, che lo aveva trovato in possesso di un biglietto irregolare, si è dato alla fuga lungo i binari dell’Alta Velocità Bologna-Milano, per poi essere bloccato dopo un inseguimento lungo 4 chilometri, al bivio di Santa Viola, dagli agenti della Polfer. È successo ieri mattina in stazione: il fuggitivo, Hicham Boutoui, marocchino di 42 anni, era anche destinatario di un ordine di carcerazione emesso a ottobre dalla Procura di Ascoli Piceno. Deve infatti scontare un anno, 9 mesi e 15 giorni di carcere per estorsione e spaccio di stupefacenti. Durante l’inseguimento, ha pure lanciato contro i poliziotti un trolley e alcuni sassi, raccolti dalla massicciata. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.