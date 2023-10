Avveduti in mostra da Lavinia Turra

A pochi passi dai Giardini Margherita, all’interno di una splendida villetta anni ‘50, sorge una realtà sartoriale da preservare con cura. È la Maison laviniaturra, atelier nato circa sei anni fa dall’estro dell’omonima fashion designer bolognese Lavinia Turra che crea piccoli gioielli da indossare. Dal 2017, ha deciso di ospitare nel suo atelier un ciclo di mostre dedicate ad artiste donne. Il quinto appuntamento è dedicato a Sergia Avveduti, artista classe ’65 che vive e lavora a Bologna. Svolgere, Riavvolgere è il titolo della personale a cura di Marinella Paderni inaugurata ieri in via Sabbioni 9 (fino al 20 novembre). In esposizione una decina di opere – tra dipinti inediti, sculture e fotografie – intese a dare vita a un dialogo tra arte, scienza e tecnologia. "Avveduti – spiega la curatrice – indaga il tema dell’infrasottile come particolarità del nostro mondo reale, in cui oggetti e relazioni con le persone assumono contorni sfumati, oltre a vari livelli di significato. Le sue opere sono pervase da una dimensione misteriosa ed enigmatica – restituita grazie a paesaggi non reali, anche se inglobano molti elementi del reale – che sposta l’attenzione su tutte quelle energie che l’uomo non vede, ma percepisce". Invece, a spiegare il titolo ci pensa l’artista stessa: "L’ho scelto perché coincide con un modo di procedere tipico della mia ricerca: io tendo a tornare spesso sui miei passi, partendo da traguardi già raggiunti per riconfigurarli poi con un nuovo sguardo". Asilo e un’installazione che s’ispira ad un mulino da seta del ‘300, custodito nel Museo del Patrimonio Industriale di Bologna.

Manuela Valentini