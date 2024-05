Avvelenamenti, indagini ancora in corso

I malori di diversi operatori del 118 iniziano alla fine di agosto dello scorso anno e proseguono fino alla metà di ottobre, quando alcuni finiscono addirittura in Pronto soccorso. Altri vengono colpiti mentre stanno effettuando il servizio sull’elisoccorso.

In un primo momento sotto analisi ci sono condotti dell’aria e i distibutori di cibi e bevande, ma non emerge nulla di anomalo. L’Ausl decide di presentare un esposto alla Procura: è il mese di ottobre. Dalle analisi effettuate sugli operatori emerge la presenza di un farmaco appartenente alla categoria degli antipsicotici. Un medicinale, naturalmente, presente in un grande ospedale come il Maggiore.

Le indagini della Procura, al momento, non sono ancora terminate anche se la persona sospettata di avere somministrato il farmaco (probabilmente nei caffé) è stato collocato nell’area amministrativa dell’Ausl.