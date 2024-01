Avvocati in pericolo. Giornata per i diritti

Ieri alla Fondazione forense si è celebrata la Giornata internazionale delle avvocate e degli avvocati in pericolo e che subiscono persecuzioni per la propria professione. Quest’anno, la giornata è stata dedicata alla situazione in Iran, senza dimenticare gli altri "luoghi in cui è a rischio la libertà e l’incolumità" dei colleghi, si chiarisce però. Saluti a cura dell’avvocato Flavio Peccenini, presidente dell’Ordine degli avvocati, l’avvocato Tiziana Zambelli, presidente del comitato pari opportunità, del professor Nicola Mazzacuva, presidente dell’Unione camere penali italiane e bolognese. A moderare, l’avvocato Ettore Grenci, Commissione diritti umani dell’Ordine. A discutere di Iran e Turchia sono stati gli avvocati Barbara Spinelli e Antonio Fraticelli, col giornalista Murat Cinar; degli altri Paesi, l’avvocato Christian Di Nardo; sui pericoli per il diritto di difesa, l’avvocato Elisabetta D’Errico. Trasmesso poi un video dell’avvocato iraniana Nasrin Sotoudeh, più volte incarcerata per avere difeso i diritti umani delle donne in Iran.